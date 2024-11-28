شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة بلاك بولز استعدادا لـ غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى للزمالك صفحة مباراة بلاك بولز الموزمبيقي، التى أقيمت أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من أجل الاستعدادا لمواجهة غزل المحلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE" والتى يطمح فيه الأبيض للفوز وحصد الثلاث نقاط بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي فى الجولة الماضية.

كان البرتغالي جوزيه جوميز المدير لفريق الكرة بنادي الزمالك أكد أنه يرغب في ضم الإنجليزي أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق، مؤكدا أنه لاعب جيد وسيكون إضافة للفريق.