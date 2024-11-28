شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يصحح الأخطاء فى البنك قبل مواجهة الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يعكف طارق مصطفى المدير الفنى للبنك الأهلى على تصحيح الأخطاء لدى الفريق، خاصة فى الخطوط الدفاعية، وذلك قبل اللقاء المرتقب أمام الأهلى فى الجولة الرابعة بالدورى.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة الأهلي الأحد المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكان البنك الأهلي تعرض للهزيمة في الجولة الأولى من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام الزمالك، قبل أن يتعادل سلبياً مع فاركو في الجولة الثانية، ثم خسر من بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة 3-1.

وقرر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، فرض غرامات مالية على لاعبي الفريق، طبقاً للائحة التي تم وضعها منذ بداية الموسم، وذلك بعد الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخسر البنك الأهلي أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة الماضى بمنافسات الجولة الثالثة من الدوري، حيث تقدم البنك الأهلي أولا قبل أن يعدل بيراميدز النتيجة ويفوز بثلاثة أهداف لهدف.