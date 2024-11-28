الامارات | أبوشاويش: نظام «المونديال الافتراضي» حرم منتخب التايكواندو الميداليات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، نادر أبوشاويش، إن مشاركة المنتخب الوطني للتايكواندو في بطولة العالم الافتراضية، التي أقيمت في سنغافورة الأسبوع الماضي، «مهمة وإيجابية»، على الرغم من غياب الميداليات التي حُرم منها المنتخب بسبب نظام البطولة، على حد تعبيره.

وشارك في البطولة أكثر من 580 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، ومثّل المنتخب سبعة لاعبين جميعهم من نادي الفجيرة للفنون القتالية، هم: أحمد حميد وأحمد العبدولي ومحمد أحمد ومحمد الظنحاني، وسلمى راشد وشيخة راشد وشمة حسن، بجانب المدرب سيف الدين الطرابلسي، ومدير النادي نادر أبوشاويش.

وقال أبوشاويش لـ«الإمارات اليوم»: «مشاركة الإمارات كانت إيجابية وجيدة، وعلى الرغم من أن المنتخب لم يحصل على ميداليات، لكنه خاض مبارياته بقوة، ونال أغلب لاعبيه مراكز متقدمة من الرابع إلى العاشر، حاصداً إيجابيات كثيرة تمهيداً للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية الإلكترونية التي ستقام نهاية العام المقبل في السعودية».

وتابع: «كنا قريبين من إحراز أكثر من ميدالية برونزية، لولا أن نظام البطولة يمنح الميدالية لصاحب المركز الثالث، بينما يمنحها أيضاً في البطولات العادية لصاحب المركز الرابع»، مؤكداً أن الاستعدادات التي سبقت المشاركة في المونديال قادت اللاعبين لتقديم مستويات مميزة.