الامارات | 4 بطولات ضمن «السوبر الإماراتي - القطري» في يناير  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 نوفمبر 2024

أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري عن إطلاق النسخة الثانية من البطولة من خلال إقامة أربع بطولات تقام خلال شهر يناير المقبل، عبارة عن أربع مواجهات تجمع شباب الأهلي والنصر والوصل والوحدة من الإمارات أمام في فرق قطرية هي الريان وقطر والسد والوحدة على الترتيب.

وطبقا لما أعلنت عنه اللجنة المنظمة للبطولة التي انطلقت العام الماضي ببطولتين فقط جمعتا بطلي الدوري وكأس رئيس الدولة، فإن اللجنة قامت بتغيير شكل ومسمى البطولات هذا العام باعتماد أربع مباريات تجمع أبطال الموسم في الدولتين.

وكانت النسخة الأولى من البطولة قد شهدت تتويج العربي القطري بكأس السوبر، التي أقيمت في قطر بعد الفوز على الشارقة، بينما فاز شباب الأهلي بدرع السوبر الإماراتي القطري الذي أقيم في الإمارات على حساب الدحيل.

وتبدأ البطولات على مدار 4 أيام متتالية بداية من 16 يناير 2025 بمواجهة تجمع فريق شباب الأهلي وصيف دوري أدنوك للمحترفين، أمام فريق الريان وصيف دوري نجوم قطر، بالدوحة، في بطولة تحمل اسم درع التحدي.

وفي 17 يناير يواجه النصر الإماراتي وصيف بطولة كأس رئيس الدولة فريق قطر وصيف كأس أمير قطر في بطولة كأس السوبر وتقام في دبي، أما درع السوبر فسيقام في الدوحة بمواجهة تجمع فريق الوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين أمام السد حامل لقب دوري نجوم قطر.

وتختتم البطولات يوم 19 يناير بكأس التحدي ومباراة تجمع الوحدة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مع الوكرة بطل كأس قطر، في أبوظبي.

ونشرت اللجنة المنظمة للبطولة فيديو تعريفي للبطولات تحت عنوان: «الإمارات وقطر تاريخٌ عريق يمتد من البحر إلى البر.. إلى حاضرٍ أصبح مقصد العالم وحديثَ الدنيا وصورةً تحكي قصة النجاح والازدهار والنمو والعمران».