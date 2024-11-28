الامارات | ملامح البطل تقترب من التشكّل في كأس الحبتور للتنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت ملامح نهائيات بطولة كأس الحبتور المفتوحة السابعة للتنس تتشكّل بعد تأهل عبدالله المرزوقي، وجيوفاني سماحة، وجوليان ميزون، ولوكا كورداس إلى المرحلة الثانية من بطولة الرجال التي أقيمت، أمس، على ملاعب نادي هب للتنس في واحة السيليكون.

وحقق المرزوقي فوزاً صعباً على كريستيان كوستين بنتيجة (4-6، 6-2، 10-7)، بينما فاز سماحة بسهولة على غابرييل رعد (6-0، 6-0)، أما ميزون فتغلب على فيصل خطري (6-2، 6-0)، بينما سجل كورداس فوزه الثاني على سوراميا باندي (6-1 و6-2).