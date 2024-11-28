الامارات | بدر أحمد: الشارقة يفتخر بأن لديه المدرب كوزمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير فريق الشارقة لكرة القدم، بدر أحمد الحمادي، أن الشارقة سيقاتل بقوة من أجل المحافظة على صدارة دوري أدنوك للمحترفين، التي وصل إليها عقب فوزه الكبير على النصر بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة الثامنة، وفي الوقت ذاته تعادل شباب الأهلي المتصدر مع اتحاد كلباء في الجولة ذاتها، ليتراجع إلى المركز الثاني، مشدداً على أن الشارقة يمتلك عناصر جيدة من اللاعبين، ويمتلك كذلك فريقاً منظماً، وأكد أن كلمة السر في النتائج الإيجابية التي ظل الفريق يحققها تكمن في روح الفريق الواحد، على صعيد الإدارة والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، إضافة إلى بصمة مدرب الفريق، الروماني كوزمين، الذي يفتخر الشارقة به، لافتاً إلى أن الكل يعمل في نادي الشارقة كفريق عمل واحد، وصولاً بالشارقة إلى منصات التتويج.

وقال بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها، فإن بإمكان الشارقة المحافظة على صدارة الدوري، وسنسعى لكي يحافظ الفريق على المستوى الفني الذي تمكن من خلاله من تحقيق هذه النتائج الإيجابية».

ويعتلى الشارقة حالياً صدارة الدوري بعد انتهاء الجولة الثامنة، بعدما قفز برصيده إلى 21 نقطة، فقد فاز حتى الآن في سبع مباريات من أصل ثمانٍ، وخسر حتى الآن في مباراة واحدة، في حين تراجع شباب الأهلي من الصدارة إلى المركز الثاني برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ورداً على سؤال عن سر تألق لاعب الفريق عثمان كامارا في الفترة الأخيرة، أكد بدر أحمد أن كامارا لاعب متألق دائماً، وليس هذا الأمر غريباً عليه، نظراً إلى الإمكانات الفنية العالية التي يتميز بها، مشدداً على أن كامارا يتميز بالحضور في مباريات الفريق.

وأكمل بدر أحمد: «الشارقة يمتلك العديد من اللاعبين الذين بإمكانهم صنع الفارق في صفوفه، وتسجيل الأهداف، مثل عثمان كامارا وكايو لوكاس، ولوان بيريرا وفراس بالعربي، وبقية لاعبي الفريق، وهم جميعاً منظومة واحدة متكاملة».

وأشار مدير فريق الشارقة إلى أن هناك عاملاً آخر ساعد الفريق على التميز وتحقيق النتائج الإيجابية والتألق وتقديم أفضل ما عنده، وهو أن جميع اللاعبين يُعدّون مثل الأسرة الواحدة، وعن الفريق الذي يخشاه الشارقة في الدوري الإماراتي ويعمل له ألف حساب، قال بدر أحمد: «الشارقة يعمل ألف حساب ويحترم كل الفرق التي تنافس على الدوري حتى يتمكّن من أداء مباريات جيدة، وفي الوقت ذاته فإن كل الفرق تعمل كذلك ألف حساب للشارقة كونه فريقاً كبيراً، ويعمل دائماً لكي يكون من فِرَق المقدمة في الدوري الإماراتي».

يذكر أن الشارقة كان قد حقق، أول من أمس، فوزاً ثميناً على نظيره الاستقلال الطاجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة، لحساب المجموعة الثالثة في «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، ليرفع الشارقة رصيده إلى 10 نقاط، ويعزز بذلك حظوظه في حصد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، ويحتل الفريق المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الوحدات الأردني المتصدّر برصيد 11 نقطة، إثر تعادل الأخير أمام سباهان الإيراني 1-1 في الجولة الأخيرة.

وعن إمكانية قيادة مدرب الفريق، الروماني كوزمين، الملقب «صائد البطولات»، الشارقة مجدداً للعودة إلى منصة التتويج في الدوري التي غاب عنها في الفترة الأخيرة، أوضح بدر أحمد أن «كوزمين مدرب محنّك وله حضوره وبصمته مع نادي الشارقة، ومع أي فريق يتولى تدريبه، ونفخر بأن لدينا في النادي مدرباً مثله، وقد اعتاد كوزمين اختيار اللاعب الأنسب لكل مباراة، وهو أيضاً يحرص على توظيف جميع اللاعبين بالشكل الأنسب في كل مباراة، ويحرص على منح جميع اللاعبين فرصهم في اللعب، وليس في قاموسه لاعب أساسي وآخر احتياطي، بل إن جميع اللاعبين لديه أساسيون في الفريق، وكل لاعب سيحصل على فرصته في اللعب، وهذا الأمر هو ما يميز كوزمين مع فريق الشارقة».

وعن دور الجمهور في دعم الفريق من خلال حضوره بقوة خلفه في جميع المباريات، أكمل بدر أحمد: «أشكر الجمهور الشرقاوي على الوجود الدائم خلف الفريق في المباريات وتجاوبه، فلولا دعمه ما كان

وصل الفريق إلى هذا المكان وتصدّر الدوري، وأتمنى من الجمهور أن يكون رقم واحد مثلما عودنا دائماً على ذلك، كونه الأساس، والفريق يستمد قوته وطاقته من دعم الجمهور له».

وشدد بدر أحمد على أهمية دور الجمهور الشرقاوي في دعم الفريق للمحافظة على المركز الأول في الدوري، معتبراً أن الدعم الجماهيري يحفّز الفريق لتقديم مستويات جيدة.

. لدينا العديد من اللاعبين الذين يمكنهم صنع الفارق.