شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يقترب من العودة لتشكيل الأهلي أمام البنك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب عمر كمال لاعب الأهلي من العودة لقيادة الجبة اليمنى لفريقه في مباراة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري تعادل الفريق الأحمر مع الاتحاد السكندري، لذا سيسعى خلال مباراة البنك الأهلي في استعادة نغمة الانتصارات من أجل الحفاظ على لقب الدوري المتوج به في آخر نسختين.

وفاز الأهلي على ستاد أبيدجان الإيفواري بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما أمس في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عمر كمال عن المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري بسبب إصابته بنزلة برد، بينما عاد في مباراة ستاد أبيدجان ولكنه تواجد على الدكة ولم يشارك طوال المباراة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري، حيث يقبع الأهلي على صدارة الدوري برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن كلا من بيراميدز والاتحاد السكندري والمصري.