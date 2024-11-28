شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يصعد 5 ناشئين فى ودية مدينة نصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تصعيد 5 ناشئين للمشاركة مع الفريق الأول فى مواجهة مدينة نصر الودية المقرر لها اليوم الخميس.

واتفق جوميز مع بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالزمالك، على تصعيد كل من يوسف أحمد "لاعب وسط" ويوسف الفرنسى "لاعب وسط" وعلى نوفل "باك رايت"، ومحمد حمدى، ويوسف "حارس مرمى".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الخميس أمام فريق مدينة نصر.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة بلاك بولز التي أقيمت مساء الأربعاء في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.