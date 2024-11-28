شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البارالمبية الدولية: لقاء الرئيس السيسى مثمر.. ومدينة مصر الأولمبية رائعة والان مع تفاصيل الخبر

أكد أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أن لقاءه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كان مثمرا للغاية.

وأشار رئيس البارالمبية الدولية فى تصريحات لملعب أون إلى أنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى عن استضافة مصر للدورات البارالمبية، خاصة أن هناك دعما كاملا من الدولة المصرية لاستضافة البطولات العالمية.

وأشار بارسونز إلى فخره بالعاصمة الإدارية الجديدة وما حدث فى مصر من تطوير، مشيدا بالمدينة الأولمبية قائلا: مستواها أكثر من رائع على مستوى الإنشاءات".

كما قال بارسونز إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة على مستوى تنظيم البطولات ورائدة فى الألعاب البارلمبية على مستوى أفريقيا و الشرق الأوسط.

وأشاد بارسونز بالنجم الدولى محمد صلاح، متمنيا بقاءه مع ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أنه لاعب رائع وملتزم ويجب على كل المصريين الفخر به.