شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الزمالك لم يفاوضنى لتولى منصب المدير الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن الزمالك لم يفاوضه لتولى منصب المدير الرياضى مثلما يتردد.

وقال ميدو فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذى يذاع عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت، ويقدمه الإعلامى إبراهيم عبد الجواد: "أنا تحت أمر الزمالك فى أى منصب، ولكن لم يتم التواصل بينى وبين أى فرد من مجلس الزمالك الذى أكنّ له كل احترام وتقدير". ويرى ميدو من وجهة نظره أن فشل أغلب اللاعبين الأجانب فى الأهلى والزمالك "عيب".

كما أشار ميدو إلى أن أداء الزمالك أمام بلاك بولز فى بداية مشوار الدفاع عن لقب الكونفدرالية الأفريقية جيد، ولكن مقلق، مؤكدا أن تحقيق الفوز نتيجة مهمة فى ظل وجود الزمالك ضمن مجموعة صعبة.

وقال ميدو إنه يرفض فكرة الاستعجال فى الدفع بمحمود حمدى الونش فى الزمالك، مبديا خوفه من طول مدة غياب حمزة المثلوثى بسبب الإصابة.