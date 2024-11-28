شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو شبانة: مصر ستحقق نجاحا كبيرا فى الاسكواش بأولمبياد 2028 والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمرو شبانة، نجم الاسكواش الأسبق، أن انضمام الاسكواش كلعبة أولمبية يمثل بداية حقبة جديدة فى تاريخ اللعبة، ومصر تستحق نجاحا كبيرة في أولمبياد 2028 في لوس أنجلوس.

وأضاف شبانة، في تصريحات إعلامية، أن مصر قوة كبرى في عالم الاسكواش، ولا بد من التركيز في الفترة المقبلة على رعاية وتطوير رياضيينا، لتحقيق النجاح الأولمبي وإبراز المواهب الاستثنائية لبلدنا.

ويُعد شبانة أول مصري يفوز ببطولة العالم PSA فى عام 2003، ويحمل سجلًا حافلًا يضم ستة ألقاب لبطولة العالم لمحترفي الاسكواش، و33 شهرًا كمتصدر التصنيف العالمي، مما رسّخ هيمنة مصر على هذه الرياضة، وألهم جيلًا من اللاعبين العالميين.

عمرو شبانة، أو "مايسترو الاسكواش"، هو أحد الأساطير التي افتقدها الملعب الزجاجي لاعبا واستفادت اللعبة من خبراته الطويلة مدربا، يكمل اليوم عامه رقم 40، بعدما قضى سنوات عمره الماضية صانعا للأمجاد داخل وخارج القفص الزجاجي.

توج شبانة ببطولة العالم أربع مرات فى 2003 و2005 و2007 و2009، كما فاز مع المنتخب المصرى للاسكواش بطولة العالم للفرق سنة 1999 والمركز الثانى سنة 2001.

فى بطولة العالم 2009 والتي أقيمت بدولة الكويت واجه عمرو شبانة زميله المصرى رامى عاشور فى المباراة النهائية وتغلب عليه وفاز ببطولة العالم للمرة الرابعة.

وأعلن عمرو شبانة اعتزاله ممارسة الاسكواش في أغسطس 2015، حاول بعدها الاتحاد المصرى الاستفادة من خبراته الكبيرة بقيادة المنتخبات المختلفة، بالإضافة لسفر البطولات الكبرى لتدريب اللاعبين المصريين فى مواجهة لاعبين أجانب.

ونجح شبانة في البداية المساهمة في تطوير مستوى اللاعبين بإشادات كبيرة من اللاعبين أنفسهم على قرار توليه القيادة الفنية.