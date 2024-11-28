شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه مدينة نصر وديا غدا استعدادا لمباراة غزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض مباراة ودية في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الخميس أمام فريق مدينة نصر.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة بلاك بولز التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.