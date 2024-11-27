شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى عاشر جولات دورى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره القناة بنتيجة 35-31 على صعيد الجولة العاشرة بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2024- 2025، فيما شهدت نفس الجولة فوز الزمالك على الزهور بنتيجة 34-26.

ويواصل فريقا الأهلى والزمالك فى كرة اليد خوض مؤجلات دورى المحترفين خلال الفترة الحالية حتى 8 ديسمبر المقبل.

وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة السادسة ويتبقى لكل فريق 4 مواجهات مؤجلة، حيث يواجه الزمالك نظيره الطيران ويلتقي المعادى مع الأهلى يوم 29 نوفمبر الجارى ضمن مؤجلات الجولة السابعة، فيما يلتقى الزمالك مع طلائع الجيش ويلتقي الأهلى مع أصحاب الجياد يوم 3 ديسمبر المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة.

ويوم الجمعة 6 ديسمبر المقبل، يلتقى الزمالك مع أصحاب الجياد وسموحة مع الأهلى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة، وأخيرا الزمالك مع الزهور، ويلتقى الأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة 8 ديسمبر المقبل.