شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الزمالك وبلاك بولز بعد مرور 15 دقيقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التعادل السلبى على أول 15 دقيقة من مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نشاط هجومي مكثف من الزمالك فى بداية المباراة للسيطرة على منطقة وسط الملعب وسدد زيزو كرة قوية فى الدقيقة 6 ارتطمت بمدافع بلاك بولز وتحولت إلى ركلة ركنية.

تشكيل الزمالك أمام بلاك بولز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر – أحمد فتوح.

خط الوسط: عبد الله السعيد – دونجا – زيزو.

خط الهجوم: الجزيري – أحمد عبد الرحيم إيشو – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مشواره فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستقبال نظيره بلاك بولز الموزمبيقى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويفتقد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات أكثر من عنصر بين صفوفه لأسباب مختلفة، حيث يغيب أحمد حمدى وشيكابالا وناصر ماهر ومحمد شحاتة ومحمد السيد ومحمد عبد الشافى بسبب الإصابة بينما يغيب ناصر منسي بسبب الإيقاف الموقع عليه من قبل الاتحاد الأفريقي بسبب أحداث مباراة السوبر الأفريقي مع زميله الأباتشي.

ويعد الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.



أحمد سيد زيزو



أحمد فتوح خلال المباراة



أحمد فتوح



جانب من المباراة



فريق الزمالك