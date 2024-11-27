شكرا لقرائتكم خبر عن الونش وبنتايك على مقاعد بدلاء الزمالك أمام بلاك بولز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تواجد محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض أمام بلاك بولز الموزمبيقى فى المباراة المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايك ومصطفى الزنارى وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج.

وأعلن جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل مباراة بلاك بولز وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر – أحمد فتوح.

خط الوسط: عبد الله السعيد – دونجا – زيزو.

خط الهجوم: الجزيري – أحمد عبد الرحيم إيشو – مصطفى شلبي.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مشواره فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، عندما يستقبل نظيره بلاك بولز الموزمبيقى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويفتقد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات أكثر من عنصر بين صفوفه لأسباب مختلفة، حيث يغيب محمود الونش وأحمد حمدى وشيكابالا وناصر ماهر ومحمد شحاتة ومحمد السيد ومحمد عبد الشافى بسبب الإصابة بينما يغيب ناصر منسي بسبب الإيقاف الموقع عليه من قبل الاتحاد الأفريقي بسبب أحداث مباراة السوبر الأفريقي مع زميله الأباتشي.

ويعد الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.