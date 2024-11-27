شكرا لقرائتكم خبر عن بومزا التايكوندو يطير إلى هونج كونج للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

غادرت اليوم بعثة منتخب مصر التايكوندو للبومزا متوجهة إلى هونج كونج من أجل المشاركة فى بطولة العالم، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر المقبل.

وتضم البعثة مجدى طايل نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة ومعه أحمد محمود مديرا فنيا، وآن هيونج ون مدربا وعماد الدين محمود مدربا، ومحمود سمير عبد الظاهر طبيبا.

وتضم البعثة من اللاعبين 38 لاعبا ولاعبة وهم: مصطفى محمد ومحمد أيمن والحسين إسلام ومحمد عبد التواب ويحيي عبد الحميد وعمرو نصر الدين وسيف الدين اسلام ويوسف محمد وعبد الله محمد وعبد الله عادل، ومحمد أحمد ومصطفى محمد وشهاب الدين نبيل وعماد عبد الله وسعيد عبد الفتاح واحمد حسن ومهاب رضا وعبد الرحمن أحمد، وطه محمد ويوسف وليد وريتاج محمد وسندس عصام وشيماء عزت وفرح حسن ورنا عمرو وجنا محمد وشهد أحمد وسلمي خالد، وشرين تحتمس وعزيزة السيد وحنين حسن وجودي مصطفي وميار عمرو ونورهان شريف وجودي مجاهد وملك شريف ونورين عادل ومريم هاني.

وتعتبر هذه البطولة هى الأولى للمنتخب بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد برئاسة المستشار محمد مصطفى، والذى نجح بقائمته فى الانتخابات الأخيرة التى تضم كلا من مجدي طايل نائب للرئيس وحازم قنديل أمين الصندوق، وفى العضوية يوجد كل من محمد عجيزة وحسن كمال وهيثم الجداوي وعلاء الهواري.