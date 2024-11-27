شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك أمام بلاك بولز.. أحمد فتوح أساسى والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك تشكيل مباراة بلاك بولز الموزمبيقي المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"..

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مشواره فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، عندما يستقبل نظيره بلاك بولز الموزمبيقى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويفتقد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات أكثر من عنصر بين صفوفه لأسباب مختلفة، حيث يغيب أحمد حمدى وشيكابالا وناصر ماهر ومحمد شحاتة ومحمد السيد ومحمد عبد الشافى بسبب الإصابة بينما يغيب ناصر منسي بسبب الإيقاف الموقع عليه من قبل الاتحاد الأفريقي بسبب أحداث مباراة السوبر الأفريقي مع زميله الأباتشي.