شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية محمود حمادة تقود المصرى لتحقيق أول انتصار بالكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على نظيره إنيمبا النيجيرى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل على استاد السويس الجديد فى الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وأحرز هدفى فريق المصرى البورسعيدى بمرمى إنيمبا النيجيري محمود حمادة في الدقائق الـ 5 ، 73.

وبهذة النتيجة حصد فريق المصرى البورسعيدى أول ثلاث نقاط له من عمر دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية التي تضم كل من بلاك بولز الموزمبيقي والزمالك وإنيمبا النيجيري.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبى فريق المصرى البورسعيدى وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف عن طريق صلاح محسن ومحمد الشامى في غياب تام من قبل لاعبو إنيمبا النيجيري.

خاض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل مكون من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، محمود حمادة ، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم ، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن .

بينما ضمت التشكيلة الأساسية لفريق انيمبا النيجيري بقيادة ايمااولاريواجي كل من هنري اني لحراسة المرمى ، موسيس اديكوي، انوسينت اوكي ، اوانا انوه ، ايمو اودو لخط الظهر ، شيندو اوفيري ، عبد الله فاتاي ، أكيني اوازي لخط الوسط ، نويكي كالو ، اسحق ساركي ، كليتون جيفتا لخط الهجوم.

وإدار المباراة تحكيميا .. دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول "موديبو ساماكي"، ومساعد الحكم الثانى "أمادو بيلي جيسي"، فيما يقوم "سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.