شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمادة يضيف الهدف الثانى للمصرى فى إنيمبا النيجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن محمود حمادة لاعب خط وسط المصرى البورسعيدى من تسجيل الهدف الثانى بمرمى إنيمبا النيجيري في الدقيقة 73 من عمر المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على استاد السويس الجديد فى الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويخوض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل مكون من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم ، باهر المحمدي، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

بينما ضمت التشكيلة الأساسية لفريق إنيمبا النيجيري بقيادة ايمااولاريواجي كلا من هنري اني لحراسة المرمى ، موسيس اديكوي، انوسينت اوكي، اوانا انوه، ايمو اودو لخط الظهر، شيندو اوفيري، عبد الله فاتاي، أكيني اوازي لخط الوسط، نويكي كالو، اسحق ساركي ، كليتون جيفتا لخط الهجوم.

ويدير المباراة تحكيميا .. المالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول "موديبو ساماكي"، ومساعد الحكم الثانى "أمادو بيلي جيسي"، فيما يقوم "سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.