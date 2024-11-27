شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: عشت توترا رهيبا قبل نهائى القرن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مجدى أفشة صانع العاب فريق الأهلى كواليس مباراة نهائى القرن أمام الزمالك فى عام 2020، والتى على إثرها توج الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا عقب الفوز بنتيجة 2-1 قائلا: "عشت توترا رهيبا للغاية قبل المباراة، حيث كان هناك فترة كبيرة قبل اللقاء الحديث فيها لا يعلو عن نهائي القرن الأفريقي".

وأوضح محمد مجدى "أفشة" عبر الصفحة الرسمية للنادى الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي: "الشارع المصري حينها ووسائل الإعلام والسوشيال ميديا يتحدثون بشكل كبير جدًا عن المباراة وكان الجميع في حالة من التوتر وفصلت عن جميع الوسائل التواصل وبدأت التركيز جدًا في تدريبات من أجل الظهور بشكل مميز وحين جاء موعد المباراة لم أصدق أنها اليوم".

وأشار محمد مجدى أفشة : "أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلى الحالي والأهلى السابق تنبأ بإحراز هدف في اللقاء بعد صلاة الفجر وحرصت على احتضانه قبلها قبل أن يتحقق هذا التنبؤ".

وحقق فريق الأهلي لقبه الأفريقي التاسع بفوزه على الزمالك بنتيجة 2-1، في مباراة مثيرة أُقيمت على استاد القاهرة الدولي، جاء هذا الانتصار ليُعزز تاريخ الأهلي كأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة.