شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على إنيمبا النيجيرى 1-0 فى الشوط الأول ببطولة الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق المصرى البورسعيدى على نظيره إنيمبا النيجيرى بهدف دون رد فى الشوط الأول ضمن المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على استاد السويس الجديد في الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وأحرز محمود حمادة هدف فريق المصرى البورسعيدى فى الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك مرمى إنيمبا النيجيري.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبى فريق المصرى البورسعيدى، وأهداروا العديد من الفرص المحققه للتهديف عن طريق صلاح محسن ومحمد الشامى في غياب تام من قبل لاعبو إنيمبا النيجيري.

ويخوض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل مكون من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم ، باهر المحمدي، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

بينما ضمت التشكيلة الأساسية لفريق انيمبا النيجيري بقيادة ايمااولاريواجي كل من هنري اني لحراسة المرمى ، موسيس اديكوي، انوسينت اوكي، اوانا انوه، ايمو اودو لخط الظهر، شيندو اوفيري، عبد الله فاتاي، أكيني اوازي لخط الوسط، نويكي كالو، اسحق ساركي ، كليتون جيفتا لخط الهجوم.

ويدير المباراة تحكيميا .. دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول "موديبو ساماكي"، ومساعد الحكم الثانى "أمادو بيلي جيسي"، فيما يقوم "سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.