شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الجليل: وسام أبو على لو أيام جيلنا مش هيخش الاسكور والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي والزمالك السابق ومدير قطاع الناشئين في نادي موردن سبورت حاليا أن الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي هداف بالفطرة ونجح في حصد لقب هداف الدوري من دور واحد وتفوق على كل اللاعبين في الدوري المصري.

وقال عبد الجليل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "وسام ابتدى بشكل جيد للغاية له مباراتين أو ثلاثة ليس فى أفضل حالاته منذ مشاركته مع منتخب فلسطين، واللى يميزه حاجة واحدة أنه هداف، وأنه جه لعب دور واحد وخد من المهاجمين هنا فى مصر لقب الهداف".

وعن تواجد لاعبين فى جيله أفضل من وسام أبو على، أكد نجم الأهلي السابق: "وسام أبو على لو أيام جيلنا مش هيخش الاسكور، هل هيلعب على حسام حسن ولا على أيمن شوقى ولا على أحمد فيليكس، وبالنسبة للموجودين دلوقتى فهو لاعب مميز، ولا أقلل منه، لأنه لما ييجى ياخد هداف الدورى من 30 أو 40 لاعبا فى مصر فهى عيب فى حقهم، وأحييه على ذلك".

وعن قدرة الأهلى على حصد بطولة أفريقيا فى النسخة الحالية، شدد على أن الأهلى قادر لأنه يركز فى البطولات، وأعتقد أنهم سيدعمون فى يناير بشكل جيد، وأسمع أن إدارة النادى ستفتح خزائنها فى الفترة المقبلة، عشان يفرح الجمهور.

وبرأيه عن استحقاق أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الحصول على 100 مليون جنيه لتجديد عقده مع الزمالك، أضاف: "فى الأسعار الموجودة زيزو يستحق الحصول وهو رقم منطقى أن يحصل عليه لأنه فيه لعيبة مبتعرفش ترفع ركنية وبياخدوا 50 و60 مليون جنيه، وزيزو شايل الزمالك فى آخر سنتين، وليه مياخدش 100 مليون لا يستحقها، وسامسون أكينيولا وسيف الجزيرى بياخدوا قرابة مليون دولار أو أكثر، حوالى 60 أو 70 مليون، فليه مندفعش 20 مليون جنيه زيادة للاعب اللى شايلهم اخر 3 سنوات، والجزيرى من اللعيبة اللى بتلعب 5 مباريات فى الموسم كويسين وباقى المباريات بعيد عن مستواه وبياخد 50 مليون جنيه ليه!".