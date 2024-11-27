شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمادة يتقدم للمصرى بهدف أمام إنيمبا النيجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمود حمادة صانع ألعاب فريق المصرى البورسعيدى بالهدف الأول فى الدقيقة الـ5 بمرمى إنيمبا النيجيرى ضمن المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على استاد السويس الجديد في الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لـ بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

يخوض فريق المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر المباراة بتشكيل مكون من محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، محمود حمادة ، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم ، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

بينما ضمت التشكيلة الأساسية لفريق إنيمبا النيجيري بقيادة ايمااولاريواجي كلا من هنري اني لحراسة المرمى ، موسيس اديكوي، انوسينت اوكي ، اوانا انوه ، ايمو اودو لخط الظهر ، شيندو اوفيري ، عبد الله فاتاي ، أكيني اوازي لخط الوسط ، نويكي كالو ، اسحق ساركي ، كليتون جيفتا لخط الهجوم.