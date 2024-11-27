شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلى بعد الفوز على استاد أبيدجان استعدادا للبنك الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة البنك الأهلي، التي تجمع الفريقين في الجولة المقبلة ‏من بطولة الدوري الممتاز.‏

أدى اللاعبون تدريبات استشفائية، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، للتخلص من الإجهاد، بعد أن تغلب الفريق أمس ‏الثلاثاء على فريق استاد أبيدجان الايفواري في الجولة الأولى من دور المجوعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

حرص مارسل كولر المدير الفني على الاجتماع بالطاقم المعاون للترتيب للمرحلة القادمة، والتي تشهد خوض مباراة البنك الاهللي، ثم ‏السفر لمواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي في دوري الأبطال.‏

وحقق الأهلي الفوز أمس على استاد أبيدجان برباعية عن طريق محمود كهربا "هدفين" ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.‏



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الساعي



السولية



تاو



جهاز الاهلي



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رضا



شوبير



كوكا



كولر



لاعبو الاهلي



مخلوف