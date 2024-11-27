شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباراتى الأهلى مع البنك وزد وحرس الحدود بالدورى فى استاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة، نقل مباراتى زد مع حرس الحدود والبنك الأهلى مع الأهلي في منافسات الجولة الرابعة من دورى nile إلى استاد السلام بدلا من إقامتهم على استاد القاهرة.



نقل مباراتين من الأسبوع الرابع لاستاد السلام

من جانب آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، استعدادا لمباراة البنك الأهلي، التي من المقرر أن تجمع الفريقين في الجولة المقبلة ‏من بطولة الدوري الممتاز.‏

أدى اللاعبون تدريبات استشفائية، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، للتخلص من الإجهاد، بعد أن تغلب الفريق أمس ‏الثلاثاء على فريق استاد أبيدجان الايفواري في الجولة الأولى من دور المجوعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

حرص مارسل كولر المدير الفني على الاجتماع بالطاقم المعاون للترتيب للمرحلة القادمة، والتي تشهد خوض مباراة البنك الاهللي، ثم ‏السفر لمواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي في دوري الأبطال.‏

وحقق الأهلي الفوز أمس على استاد أبيدجان برباعية عن طريق محمود كهربا "هدفين" ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.‏