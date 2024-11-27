شكرا لقرائتكم خبر عن بديل ناصر ماهر جاهز فى الزمالك لمواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره بلاك بولز الموزمبيقى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب ناصر ماهر عن اللقاء بسبب الإصابة، حيث يعانى من شد بالعضلة الخلفية من الدرجة الأولى، وإجهاد عضلي شديد، تعرض خلالها مشاركته مع الفريق امام المصري بالجولة الثالثة من بطولة الدورى وتغيب بسببها عن مباراة الفريق.

ويدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الدفع بمحمد حمدى الذى عاد للمشاركة مع الفريق في التدريبات بعد الشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الخارجي للركبة، حيث خضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، أو الدفع بأحمد سيد زيزو في مركز 10 لتعويض غياب ناصر ماهر.

ويلتقى الزمالك مع بلاك بولز الموزمبيقى، في التاسعة من مساء اليوم باستاد القاهرة بالجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.