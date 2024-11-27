شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. عمر هشام طلعت رئيسا للاتحاد المصرى للجولف بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجولف، فوز عمر هشام طلعت مصطفى، رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد لدورة 2024 حتى 2028، بالتزكية، بعدما لم يترشح أمامه أحد لمنافسته في الانتخابات.

وأقيمت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجولف في الثانية ظهرًا اليوم الأربعاء، بمجمع الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة الدولي.



عمر هشام طلعت رئيسا للاتحاد المصرى للجولف بالتزكية

وتضم قائمة المهندس عمر هشام في الانتخابات والتي فازت جميعا بالتزكية، في منصب العضوية هم، "شريف فهمي، أحمد الشلقانى، محمد أنور، علي صبري، عمرو صالح، محمد وجدي“.

وكان الاتحاد المصري للجولف فتح باب الترشح لانتخابات، يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الماضي حتى 1 نوفمبر الجاري.

وحضرت الجمعية العمومية 3 هيئات هم، من نادي الجزيرة، أستاذ إيهاب لهيطة، ونادي سبورتنج أستاذة دينا المناسترلي، وبالم هيلز أستاذ إيهاب حسني.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من المستشار محمد الأسيوطي رئيس الشئون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور وسام السيد مندوب وزارة الشباب والرياضة، والمستشار محمد عمر المشرف القضائي على الجمعية العمومية.

الجدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات والهيئات الرياضية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل