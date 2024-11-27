شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على بلاك بولز فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح فريق الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، مشواره فى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، عندما يستقبل نظيره بلاك بولز الموزمبيقى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى.



الزمالك يتفوق على بلاك بولز فى القيمة التسويقية

الزمالك يتفوق على بلاك بولز فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.85 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لبلاك بولز 250 ألف يورو.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق مكون من الجيبوتي محمد ديراني حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه ليبان عبد الرازق أحمد و إيلياه روبليه درير مساعدين و الجيبوتي محمود ناصر حسين حكماً رابعاً.

واختار "كاف" التنزاني خالد عبد الله محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام ميبوتي مويس من الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام خوسيه نيفيز من أنجولا.

ومن جانبه، يتطلع المدرب البرتغالى جوزيه جوميز لعودة الفارس الابيض للانتصارات، لكي يحقق بداية قوية في البطولة القارية معتمداًعلى المخضرم عبدالله السعيد في وسط الملعب بجوار نبيل عماد، إلى جانب الجناح أحمد سيد (زيزو) الذي عاد بعد إصابة طويلة.

ويعاني جوميز من أزمات فنية، بسبب غياب عدد كبير من لاعبيه للإصابة مثل محمود الونش وأحمد حمدى وشيكابالا وناصر ماهر ومحمد شحاته ومحمد السيد ومحمد عبد الشافى .

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.