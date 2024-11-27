شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف دارى يشارك فى تدريبات الأهلى بعد مباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب المغربى أشرف دارى لاعب الأهلى من العودة للمشاركة فى تدريبات فريقه عقب مباراته أمام البنك الأهلى يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدورى المصرى.

ويغيب أشرف داري عن الأهلي بسبب تجدد الإصابة بالتواء في الكاحل، وهي الإصابة التي تعرض لها في شهر سبتمبر الماضي خلال تواجده في معسكر منتخب المغرب.

وخضع أشرف داري لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية، ويخوض في الوقت الحالي مرحلة جديدة من التأهيل وهي الجري حول الملعب وأداء تدريبات بالكرة، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة البنك الأهلي.

ولم يشارك أشرف داري مع الأهلي سوى دقائق معدودة في مباراة العين الإماراتي بكأس انتركونتيننتال للأندية، قبل أن تتجدد إصابته بالتواء في الكاحل.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري، حيث يقبع الأهلي على صدارة الدوري برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن كلا من بيراميدز والاتحاد السكندري والمصري.