شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك تحديا جديدا فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، عندما يستقبل نظيره بلاك بولز الموزمبيقى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.



أرقام جوميز مع الزمالك

أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز

خاض الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 44 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 26 فوزاً وتعادل فى 8 لقاءات، وتلقى 10 هزائم، وسجل الفارس الأبيض تحت قيادته 69 هدفاً وتلقت شباكه 39، وتوج مع الزمالك بالكونفدرالية والسوبر الأفريقى.

ويتطلع المدرب البرتغالى جوزيه جوميز لعودة الفارس الأبيض للانتصارات، لكى يحقق بداية قوية في البطولة القارية معتمداً على المخضرم عبد الله السعيد في وسط الملعب بجوار نبيل عماد، إلى جانب الجناح أحمد سيد (زيزو) الذي عاد بعد إصابة طويلة.

ويعانى جوميز من أزمات فنية، بسبب غياب عدد كبير من لاعبيه للإصابة مثل محمود الونش وأحمد حمدى وشيكابالا وناصر ماهر ومحمد شحاته ومحمد السيد ومحمد عبد الشافى .

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.