شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعوض جوزيه جوميز غياب ناصر ماهر فى مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك خدمات صانع الألعاب ناصر ماهر فى مواجهة بلاك بولز المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بسبب إصابة اللاعب.

ناصر ماهر يعانى من بشد فى العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، وإجهاد عضلي شديد، تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق أمام المصرى بالجولة الثالثة من بطولة الدورى، ويغيب على إثرها اللاعب لمدة تترواح من 10 أيام لأسبوعين.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

ومن المنتظر أن يجرى جوميز تعديلاً على تشكيل الفريق أمام بلاك بولز لتعويض غياب ناصر ماهر، حيث سيقوم بالدفع بأحمد مصطفى زيزو فى مركز صانع اللعب، على أن يدفع بأحمد عبد الرحيم إيشو أساسيًا فى تشكيل الفريق، ويتولى سيف الدين الجزيرى قيادة الهجوم.

فيما استقر جوميز على الدفع بأحمد فتوح فى مركز الظهير الأيسر على حساب المغربى محمود بنتايك.