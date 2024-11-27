شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى ضد البنك الأهلى فى الدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلى لمواجهة البنك الأهلى يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدورى المصرى، حيث يقبع الأهلى على صدارة الدورى برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن كل من بيراميدز والاتحاد السكندرى والمصرى.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

ويسعى فريق للأهلى للحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبى الفريق بعد التتويج بالسوبر المصرى على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتى بثلاثية نظيفة فى كأس إنتركونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام البنك في دوري nile

يواجه فريق الأهلى نظيره البنك الاهلى فى الخامسة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الجولة الرابعة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.