شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد سفر محمد هانى وكريم فؤاد إلى سويسرا للعرض على خبير عظام والان مع تفاصيل الخبر

يطير الثنائي محمد هاني وكريم فؤاد لاعبا الأهلي إلى النمسا غدا الخميس من أجل العرض على الخبير النمساوى، الذي سبق وأجرى عملية الرباط الصليبى لبعض اللاعبين بالقلعة الحمراء ومنهم كريم فؤاد وأكرم توفيق، لمعرفة تطورات حالة الثنائي.

ويعاني محمد هاني من الإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي وحرص على ارتداء ركبة صناعية في الفترة الماضية، فيما يخضع كريم فؤاد للتأهيل منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ومن المنتظر أن يحدد الخبير النمساوي موعد انتظام محمد هاني في التدريبات الجماعية، والمدة المتبقية من برنامجه التأهيلي، بينما يحدد موعد المرحلة الثانية من برنامج التأهيل الخاصة بكريم فؤاد والذي يحتاج بعض الوقت قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض محمد هاني للإصابة في الركبة خلال مشاركته في مباراة السوبر الأفريقي الماضية، فيما تعرض كريم فؤاد في مباراة سموحة بالموسم الماضي للدوري.