شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام بلاك بولز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى، أحمد فتوح، عمر جابر، حمزة المثلوثى، وحسام عبد المجيد في خط الدفاع.

وفى الوسط من المتوقع أن يعتمد على أحمد سيد زيزو، عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا، وفى الهجوم مصطفى شلبى، سيف الجزيرى و أحمد عبد الرحيم إيشو.

وافتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة الشرطة الكينى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وفى الإياب بهدفين مقابل هدف.

بينما افتتح بلاك بولز الموزمبيقى بتخطى عقبة اليزى فور بطل جزر القمر فى الدور الاول بالفوز ذهاباً 7-0 وفى الاياب 4-0 بينما فى الدور الثانى تخطى عقبة أوثو دويو الكونغولى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد والخسارة فى الإياب بهدفين مقابل هدف.