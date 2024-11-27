شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2007 يستدعى ثنائى البنك الأهلى للمشاركة فى معسكر مفتوح والان مع تفاصيل الخبر

أرسل منتخب مصر مواليد 2007 خطاباً رسميًا، إلى نادى البنك الأهلى، لضم الثنائى مروان محمد، الشهير (باندا) حارس فريق الشباب ومحمد حسنى إلى معسكر المنتخب الوطنى للناشئين، فى معسكره المفتوح من الفترة 27 نوفمبر الجارى، حتى يوم 29 مو الشهر ذاته.

وكان طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول بالبنك الأهلى صعد الحارس للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

ويستعد البنك الأهلى لمواجهة الأهلى الأحد المقبل، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

وكان البنك الأهلى تعرض للهزيمة في الجولة الأولى من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام الزمالك، قبل أن يتعادل سلبياً مع فاركو في الجولة الثانية، ثم خسر من بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة 3-1.

وقرر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، فرض غرامات مالية على لاعبي الفريق، طبقاً للائحة التي تم وضعها منذ بداية الموسم، وذلك بعد الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخسر البنك الأهلي أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة الماضى بمنافسات الجولة الثالثة من الدوري، حيث تقدم البنك الأهلي أولا قبل أن يعدل بيراميدز النتيجة ويفوز بثلاثة أهداف لهدف.