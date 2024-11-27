الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة إنبى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، اليوم الأربعاء، الاستعداد لمواجهة فريق إنبى المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى nile.

ومنح حمد إبراهيم اللاعبين راحة من التدريبات أمس الثلاثاء، من أجل التقاط الأنفاس قبل الاستعداد لمواجهة إنبى بعد الفوز على بتروجت بهدف نظيف فى الوقت القاتل، ليحصد أول انتصاراته فى الدورى.

ويبدأ الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة إنبى اليوم الأربعاء، بعد عودة اللاعبين من الراحة، من أجل مواصلة التدريب بشكل قوى لمواصلة النتائج الطيبة التى يحققها الفريق مع حمد إبراهيم.

وخطف فريق الإسماعيلى فوزاً قاتلاً من أنياب بتروجت فى الدقيقة 90 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى المصرى "دورى nile".

وسجل على الملوانى هدف الإسماعيلى الوحيد فى اللقاء، واحتفل مع زملائه برفع قميص ظهرت عليه صورة الراحل إيهاب جلال مدرب الفريق السابق فى ملعب الإسماعيلية.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 5 نقاط، بينما يحتل بتروجت المركز الثالث عشر برصيد نقطتين بعد مرور 3 جولات.