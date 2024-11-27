شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 82 يوما من التعاقد.. الفلسطينى عمر فرج يشارك فى 59 دقيقة بدون أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يقدم الفلسطينى عمر فرج مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أوراق اعتماده مع الفارس الأبيض منذ أن تم الإعلان عن التعاقد معه لمدة 4 مواسم، قادمًا من نادى أيك السويدى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الزمالك أعلن عن التعاقد مع عمر فرج فى 5 سبتمبر 2024، واليوم يكون مر 82 يومًا على وجود اللاعب مع الفارس الأبيض، لكنه خلال تلك الفترة لم يظهر بالشكل المطلوب، وهو الأمر الذى دفع الجماهير للتساؤل حول أين هو المحترف عمر فرج من مباريات الزمالك.

خلال الـ 82 يومًا شارك عمر فرج مع الزمالك فى 59 دقيقة فقط، فى مواجهتين مختلفتين، حيث شارك 14 دقيقة فى مواجهة الأهلى بالسوبر الأفريقى، وشارك 45 دقيقة أمام البنك الأهلى فى الدورى، ولم يصنع أو يسجل اللاعب أى أهداف فى اللقائين.

ويضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، عمر فرج فى الترتيب الأخير لمهاجمى الفريق، حيث يأتى التونسى سيف الدين الجزيرى فى المرتبة الأولى، وبعده ناصر منسى وحسام أشرف، ثم يأتى من بعدهم عمر فرج.