الامارات | أكبر رجل في العالم يرحل عن 112 سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي البريطاني، جون تينيسوود، الذي أصبح في أبريل الماضي أكبر رجل في العالم، عن 112 عاماً في إنجلترا، على ما أعلنت عائلته وموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، أمس.

وتوفي تينيسوود، المولود في ليفربول بتاريخ 26 أغسطس 1912، في دار لرعاية المسنين في ساوثبورت، شمال غرب إنجلترا، وأشارت عائلته في بيان إلى أنه توفي «محاطاً بالموسيقى والحب»، مضيفة: «كان جون يحب دائماً أن يقول شكراً، لذا نشكر باسمه كل من اعتنى به على مر السنين»، ولجون تينيسوود ابنة وأربعة أحفاد وثلاثة أبناء أحفاد.

وفي أبريل، صنّفت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية تينيسوود رسمياً كأكبر رجل في العالم، بعد وفاة الفنزويلي خوان فيسينتي بيريز مورا عن 114 عاماً.

لم يكن تينيسوود يتّبع نظاماً غذائياً معيناً، باستثناء طبق من السمك ورقائق البطاطا كان يتناوله كل يوم جمعة، «على غرار» النزلاء الآخرين في دار المسنين.

وفي وقت سابق من هذه السنة، اعتبر تينيسوود أن طول عمره مجرد «حظ»، مع أنه كان يشيد بمبدأ الاعتدال للبقاء بصحة جيدة.

وقال في حديث إلى موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية: «إذا شربتم أو أكلتم أو مشيتم كثيراً، أو فعلتم أي شيء بشكل كبير، فستعانون في نهاية المطاف».

شغل هذا الرجل، الذي ولد في العام الذي غرقت فيه سفينة «تيتانيك»، منصب محاسب لدى القوات المسلحة البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، ثم عمل في شركتي النفط العملاقتين «شل» و«بي بي».