الامارات | سبيت خاطر: أتمنّى رحيل كاردوسو وبارك وكاكو عن العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم نادي العين والمنتخب الوطني السابق، سبيت خاطر، أن «الزعيم» يحتاج إلى عمل كبير خلال الفترة المقبلة، حتى يعود إلى مستواه المعروف عنه، وذلك بعد خسارة العين أمام الأهلي السعودي 1-2، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، أول من أمس، ليتذيل ترتيب المجموعة التي تضم 12 فريقاً بنقطة واحدة فقط من خمس مباريات.

وقال خاطر لـ«الإمارات اليوم» إن أبرز التغييرات التي يتمنّاها في الانتقالات الشتوية المقبلة هي الاستغناء عن ثلاثة لاعبين، مبيناً: «أرى أنه يجب الاستغناء عن المدافع كاردوسو والكوري الجنوبي بارك يونغ والباراغواياني كاكو، خصوصاً إذا أتيحت الفرصة للتعاقد مع بدلاء أفضل، حيث إنهم بالفعل كانوا جيدين في الموسم الماضي، ولكن حالياً تراجع مستواهم».

وعن رأيه بشأن التقليل من إنجاز العين الآسيوي في الموسم الماضي، قال: «بخصوص فوز العين بلقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي، والبعض الذي يقول إنه مصادفة أو حظ، لا يمكن قول ذلك لأن الفوز باللقب الآسيوي جاء نتيجة عمل كبير، ولكن عدم استثمار العين لهذا الإنجاز هو المشكلة التي واجهت الفريق في النسخة الحالية، حيث كان يجب تعزيز الفريق بعناصر تساعده على الاستمرار في المنافسة، وكما يقال دائماً إن الوصول إلى القمة سهل لكن الحفاظ عليها صعب».

وعن التعاقد مع البرتغالي، ليوناردو جارديم، وتأثير ذلك في الفريق، قال: «المشكلة ليست في المدرب فقط، فهناك أخطاء متكررة من اللاعبين، والمدرب جارديم لا يمتلك عصا سحرية لتغيير حال الفريق إلى الأفضل في فترة قصيرة، وسيحتاج إلى فترة طويلة».

وتحدث سبيت خاطر عن تراجع مستوى سفيان رحيمي، وقال: «لا أعتقد أن السبب يعود للاعب نفسه، ولكن مشاركته في العديد من المباريات أسهمت في تراجع مستواه، إذ إنه اللاعب الوحيد من العين الذي واصل المشاركة في المباريات عقب نهاية الموسم الماضي، بخوضه أولمبياد باريس مع منتخب المغرب الأولمبي، إلى جانب انضمامه إلى المنتخب الأول، وتوقعت أن يتأثر خلال الموسم الجاري، أمّا بالنسبة للعروض، فقد أنهى اللاعب هذا الأمر بتجديد عقده مع نادي العين»، ودافع سبيت خاطر عن التوغولي لابا كودجو، وقال: «يعلم الجميع أن لابا يعيش حالة غير جيدة، بسبب أنه كان على مقاعد البدلاء مع المدرب السابق كريسبو، ثم تعرض للإصابة، لكنه حالياً في مرحلة الاستشفاء، وأتوقع أن يصبح رقماً صعباً مع استعادته كامل جاهزيته البدنية والفنية».

سبيت خاطر:

. «الزعيم» يحتاج إلى عمل كبير حتى يعود إلى مستواه المعروف عنه.

. أتوقع أن يصبح لابا رقماً صعباً، مع استعادته كامل جاهزيته البدنية والفنية.