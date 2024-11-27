الامارات | الوصل يضع قدماً في ثُمن نهائي «نخبة آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الوصل فوزاً ثميناً على الشرطة العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة جمعتهما، أمس، على استاد كربلاء في العراق، في الجولة الخامسة من مباريات مرحلة الدوري لغرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة، ووضع «الإمبراطور» قدماً في ثُمن النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.

وقدّم الوصل مباراة قوية، وأحرز جوناتاس سانتوس الهدف الأول في الدقيقة 14 من متابعة جيدة لكرة لعبها ماجد سرور، وأكملها اللاعب البرازيلي بتسديدة قوية في المرمى.

وفي الشوط الثاني أحرز فهد اليوسف هدف التعادل للشرطة العراقي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (50)، بينما حصل الوصل على ركلة جزاء بعدما ارتطمت الكرة بيد اللاعب أحمد يحيى، وسدد فابيو ليما الكرة بمهارة مضيفاً الهدف الثاني (64)، قبل أن يحسم نيكولاس خيمينيز اللقاء بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء حصل عليها علي صالح، لتنتهي المباراة بفوز الوصل.