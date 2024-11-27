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الامارات | الشارقة يهزم الاستقلال ويصل إلى النقطة 10

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الشارقة فوزاً ثميناً على نظيره الاستقلال الطاجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المواجهة التي جمعتهما، أمس، على استاد الشارقة، ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثالثة في «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، وعزّز الشارقة من حظوظه في حصد بطاقة التأهل للدور المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، فيما بقي فريق الاستقلال من دون رصيد.

وقدّم الشارقة مباراة جيدة واستحق الفوز الكبير، وعوّض الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام فريق سباهان الإيراني.

وافتتح الشارقة التسجيل عن طريق اللاعب لوان بيريرا (21) من تسديدة صاروخية قوية، إلا أن الفريق الطاجيكي عادل النتيجة عبر لاعبه إهسون بانشانبي، بعد مرور ثلاث دقائق فقط، ونجح عثمان كامارا في وضع الشارقة مجدداً في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 30، فيما أضاف اللاعب كايو لوكاس الهدف الثالث للشارقة في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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