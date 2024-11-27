الامارات | الأرجنتين تُحيي ذكرى مارادونا.. وابنته تؤكد: أبي مات مقتولاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي النجم الأسطوري الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، الذي يعده كثيرون اللاعب الأعظم في تاريخ الساحرة المستديرة، في 25 نوفمبر 2020، وهو التاريخ الذي غيّر إلى الأبد مشهد الرياضة الأكثر أهمية في العالم.

وبمناسبة الذكرى الرابعة لوفاته، التي حلت أمس، شاركت جيانينا مارادونا، ابنة أيقونة كرة القدم الأرجنتينية، برسالة عاطفية أكدت فيها أن وفاة والدها جاءت نتيجة لجريمة قتل، لتثير الجدل من جديد بشأن واقعة موته.

ومن المهم الإشارة إلى أن السلطات الأرجنتينية بادرت بالتحقيق بشأن وفاة مدرب منتخب الأرجنتين السابق، حيث شملت ثمانية من العاملين في مجال الرعاية الصحية، ووجهت الاتهامات إليهم، ومن المتوقع أن يمثلوا للمحاكمة، في مارس من العام المقبل، بتهمة «القتل العمد» (غير الطوعي)، وبتهم مماثلة وقد يواجهون أحكاماً بالسجن لمدد تراوح بين ثمانية أعوام و25 عاماً.

وتسابقت عشرات الأندية في إحياء ذكرى وفاة النجم رقم (10)، بما في ذلك نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، الفريق الذي شجعه النجم الراحل، والذي أنهى فيه مسيرته الكروية. وانضم الساحر الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لقائمة النجوم الذين حرصوا على تكريم مارادونا، حيث نشر صورة للنجم السابق وهو يحمل كأس العالم التي توج بها عام 1986، على حسابه في «إنستغرام» وكتب فوقها «ستبقى للأبد».