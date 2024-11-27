الامارات | 4 سباقات في النسخة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، خلال اجتماعها، أول من أمس، برنامج النسخة التاسعة التي تقام بتوجيهات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمه المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي.

عقد الاجتماع برئاسة المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، بحضور أعضاء اللجنة العليا: محمد الموسى وماجد البستكي ورامي النابلسي، وأعضاء اللجان: أحمد الكتبي وحشر بن صبيح وراشد بن مجرن وعبدالله بن عبود وجاسم الجسمي ورزاز علي ولمى شمشوم.

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة، وفق بيانها الرسمي، إقامة أربعة سباقات خلال النسخة التاسعة، إذ ينطلق السباق الأول 29 ديسمبر المقبل بمنافسات الهواة الإماراتيين، يليه سباق النخبة للرجال 19 يناير، ثم سباق السيدات في الثاني من فبراير، فيما سيكون الختام مع السباق الصحراوي في التاسع من فبراير 2025.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة أن إجمالي الجوائز المالية المخصصة للسباقات الأربعة يبلغ 3.5 ملايين درهم.

واطلعت اللجنة العليا المنظمة على تقارير التطور والنمو الذي حققته النسخ الثمانية الماضية من البطولة، التي شهدت تحقيق نجاحات على الأصعدة كافة، الفنية والتنظيمية، والمشاركة من داخل الدولة وخارجها، ومشاركة واسعة وكبيرة من آلاف الدراجين من مختلف الجنسيات.

كما تابعت اللجنة العليا المنظمة التحضيرات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للحدث، التي أسهمت على مدار جميع النسخ الماضية في تأمين إقامة المنافسات وفق أعلى معايير السلامة لجميع المشاركين.

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة مسارات مراحل السباق التي سيتم الإعلان عنها تباعاً، لمنح المشاركين التصور الكامل عن المسارات وخوض التدريبات المناسبة لكل سباق.

وقال البيان إن اللجنة العليا المنظمة للبطولة تتعاون مع جهات حكومية عدة لضمان نجاح السباق وسلامة المشاركين، وكذلك المحافظة على البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، مثل: القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وقناة دبي الرياضية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.