الامارات | الحمادي: نتائج «الصقور» وحتا مفاجأة موسم «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعززت حظوظ فرق الظفرة والعربي ودبا والفجيرة في المنافسة على الصعود لدوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل، في المقابل تراجع فريقا الإمارات وحتا إثر نتائجهما المتواضعة منذ انطلاق الموسم الجاري لدوري الدرجة الأولى.

ويتصدّر الظفرة والعربي الترتيب برصيد 16 نقطة لكل منهما، وذلك بعد خوض ست مباريات، يليهما دبا برصيد 13 نقطة والفجيرة 10 نقاط، لكنهما خاضا مباراة أقل، ويأتي في المركز الخامس فريق يونايتد بثماني نقاط، ثم مصفوت والإمارات (خاضا خمس مباريات) ولكل منهما سبع نقاط، ثم الذيد والجزيرة الحمراء والحمرية، بواقع ست نقاط لكل منها، و«مجد» وحتا (خاضا خمس مباريات) برصيد خمس نقاط لكل منهما، فيما يمتلك «غلف إف سي» أربع نقاط، و«غلف يونايتد» نقطة واحدة.

وأسفرت نتائج الجولة السابعة، التي أقيمت مبارياتها يومَي الأحد والإثنين الماضيين، عن فوز العربي على حتا (4-3)، والظفرة على الحمرية (3-1)، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها دبا على فريق الإمارات، و«مجد» على «غلف إف سي»، بينما فاز الجزيرة الحمراء على يونايتد (2-صفر)، وتعادل الذيد مع مصفوت من دون أهداف.

وشهدت الجولة تحقيق أول فوز لفريق «مجد»، وثاني فوز للجزيرة الحمراء، وغزارة للأهداف في قمة حتا والعربي، وهي المباراة الرابعة توالياً التي يفشل فريق حتا في تحقيق الفوز بها.

بدوره، كشف المدرب السابق والمحاضر الدولي في اتحاد كرة القدم، عمر الحمادي، عن أن معظم الفرق المشاركة في دوري الدرجة الأولى لم تقدم في الموسم الحالي المستوى الفني نفسه الذي ظهرت به في المواسم الماضية، وأن هناك تراجعاً واضحاً في المردود الفني، باستثناء فرق الصدارة الظفرة والعربي ودبا، مبيناً أن المنافسات ستنحصر بين هذه الفرق، إضافة إلى الفجيرة في حال حقق نتائج أفضل.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «تراجع نتائج فريقَي الإمارات وحتا مفاجأة الموسم الحالي، وقد أوجد ذلك تبايناً كبيراً في المنافسة على الصعود، إذ يحتلان مركزين متأخرين لا يناسبان مكانتهما الفنية وسِجِل مشاركاتهما المميز، ويعد ذلك مفاجأة الموسم الحالي، ويمكننا القول إن ملامح الفرق التي ستنافس على الصعود اتضحت بشكل مبكر، إلا إذا حدثت تغييرات كبيرة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

وأضاف: «الاستعداد الجيد، والتعاقدات الصحيحة لفِرَق الظفرة والعربي ودبا على مستوى اللاعبين والمدربين، أسفرا عن مستويات فنية ثابتة تؤهلها للبقاء في صلب المنافسة، والاقتراب من التأهل للمحترفين».

واستغرب الحمادي تراجع نتائج أكثر من فريق، مثل الذيد ويونايتد و«غلف إف سي»، إذ ظهرت بشكل فني أفضل في المواسم السابقة.

وأكمل: «الانتقالات الشتوية المقبلة ستكون فاصلة في رسم الملامح الفنية لدوري الدرجة الأولى، حيث يتوقع أن تبرم أندية تعاقدات مع لاعبين قادرين على تعديل النتائج».