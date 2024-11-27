الامارات | اليابان تدهم مقر «أمازون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دهمت هيئة تنظيم المنافسة اليابانية مكاتب شركة «أمازون» للاشتباه في أن عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي «يسيء استخدام مركزه المهيمن» لإجبار البائعين على خفض أسعارهم، وفق مصدر مطلع على الملف.

وأشار المصدر، في تأكيد لمعلومات صحافية، إلى أن لجنة التجارة العادلة اليابانية، المسؤولة عن تطبيق قواعد مكافحة الاحتكار في الأرخبيل، دهمت مقر «أمازون» في اليابان، وهذا ثالث تحقيق يستهدف الشركة بسبب ممارسات محتملة مخلة بالمنافسة.

هذه المرة تركز الهيئة على ميزة «باي بوكس» (صندوق الشراء)، وهي خاصية مرغوبة للغاية على الموقع، وتتيح إبراز المنتجات بشكل واضح.

وتؤدي هذه الخاصية إلى منافسة شديدة بين بائعين كثر يعرضون السلعة نفسها على المنصة، ويعدّون ظهورهم على هذا الموقع «مسألة حياة أو موت».

وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته: «لقد قيل لنا إن الحصول على ميزة (صندوق الشراء) يُحدث فرقاً كبيراً في المبيعات».