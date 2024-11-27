الامارات | 12 لاعباً يمثلون الإمارات في «خليجي بناء الأجسام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك منتخب الإمارات لبناء الأجسام في بطولة الخليج الثانية لبناء الأجسام، التي ستقام في مدينة الدمام بالسعودية، من 29 إلى 30 نوفمبر الجاري.

ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد الحوسني، بوجود عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنتَي المنتخبات والمسابقات أحمد جوهر، والمدير الفني للمنتخب زويد سالمين، و12 لاعباً هم: سعيد عباس (75 كيلوغراماً) وطلال الكابوري (90) في فئة «بناء الأجسام»، وعدنان البلوشي (تحت 170) وإبراهيم موسى (تحت 178) في فئة «كلاسيك بناء الأجسام» ومحمد الحمادي (تحت 170) وخالد المطوع (أكثر من 180) في فئة «كلاسيك فيزيك» وخالد عبيد (تحت 170) وعبدالله حسن (تحت 173) في فئة «الفيزيك»، بينما في منافسات «ماستر الفيزيك» يشارك عصام الغص وراشد الزعابي، فيما يشارك في منافسات «ماستر كلاسيك» مشاري جمعة، وفي فئة «ماستر بناء الأجسام» سلطان الزراع.