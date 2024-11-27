الامارات | البطائح: «فيفا» سيرفع قريباً قرار حظر القيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي البطائح أنه ليست لديه أي نزاعات قانونية مع أي لاعب سابق أو حالي، مشدداً في بيان رسمي على أن قرار حظر القيد المفروض عليه من قبل «فيفا» سيتم رفعه قريباً.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أصدر، أمس، قراراً بمنع البطائح من القيد خلال ثلاث فترات متتالية.

وأوضح النادي أن «النادي تعرض لعقوبة الإيقاف بسبب مسودة عقد كُتبت وقدمت من قبل موظف سابق في النادي، كانت للاعبَين في الفريق الأول قبل موسمين، ولا تحتوي على أي اعتماد موثق من النادي، قبلها الاتحاد الدولي وأصدر قرار الإيقاف، حيث سدّد النادي كل مستحقات اللاعب الأول، و50% من مستحقات اللاعب الثاني بناء على اتفاق بين اللاعب والنادي».