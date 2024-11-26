شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يتسلم كاس دورة شمال إفريقيا تحت 20 سنة ومصر وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة لقب بطولة كاس دورة شمال إفريقيا التي احتضنتها مصر في الفترة من 14 -24 نوفمبر الجاري، بينما تسلم منتخب مصر ميداليات المركز الثاني، بعد تأهل المنتخبات معا إلى أمم إفريقيا.

وتأهل منتخبا المغرب ومصر للشباب مواليد 2005، لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة، المنتظر إقامتها بمصر أو كوت ديفوار 2025، وذلك عقب احتلالهما المركزين الأول والثاني برصيد 10و7 نقاط، بينما خرجت تونس والجزائر وليبيا من سباق تصفيات شمال أفريقيا لمرحلتهم السنية، التي استضافتها الإسماعيلية خلال الفترة من 14وحتى 26 نوفمبر الجاري.

وكان منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 فاز على نظيره التونسي، بهدف نظيف في اللقاء الذي جري بينهما مساء اليوم الثلاثاء، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لتصفيات شمال أفريقيا للعبة المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، أحرز لمصر أحمد خالد كباكا في الدقيقة 54.

كما فاز منتخب الجزائر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 على نظيره الليبي في اللقاء الذي جري بينهما مساء اليوم الثلاثاء، بإستاد بالإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة.