شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس: الأهلي قدم بداية قوية أمام ستاد أبيدچان وبتعلم من معلول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكد كريم الدبيس الظهير الأيسر للنادي الأهلي أن فريقه قدم بداية قوية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالفوز على ستاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين.

وقال كريم الدبيس في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي الأهلي: "أبارك للجهاز الفني ولزملائي اللاعبين.. قدمنا بداية قوية في دور المجموعات تمنحنا ثقة كبيرة في باقي المباريات".

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي أول 3 نقاط فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على استاد أبيدجان الإيفوارى بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى إنطلاق مشوار الفريقين بدور المجموعات للبطولة القارية.

ويضيف لاعب الأهلي :"كنا نأمل ألا تهتز شباكنا وبحمد ربنا علي المشاركة وان شاء الله اللي جاي أحسن ..بحاول علي قد ما اقدر اتعب في التمرين عشان ارجع اشارك ".

وتابع كريم الدبيس: "لانشغل بالنا حاليا بمواجهة اورلاندو بيراتس رغم صعوبة المباراة وإقامتها عصرا وطول فترة السفر ونفكر في مواجهة البنك الاهلي بالدوري ".

وعن المنافسة مع يحيي عطية الله وعلي معلول علق كريم الدبيس:" احاول الاستفادة من خبراتهم الكبيرة وخاصة علي معلول لانه قريب مني جدا وبتعلم منه عشان ازود خبرتي ".

سجل رباعية الأهلى، كهربا (هدفين) في الدقيقتين 14 و49 وهدف لكل من ، أفشة في الدقيقة 21 وحسين الشحات في الدقيقة 26، فيما سجل ثنائية الضيوف ، كلاً من كاسوم كونى وروجير اسالى في الدقيقتين 30 و55 .

ينافس الأهلي، حامل اللقب في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشناوى، خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله و مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة. وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

تأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ، فيما بدأ ستاد أبيدجان رحلته بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطي عقبة تونجيث السنغالي 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لكل فريق ثم تخطى عقبة ميلو بطل غينيا في الدور الثاني للبطولة بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والخسارة في الإياب بهدفين مقابل هدف.