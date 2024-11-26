شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يكشف حقيقة وجود عرض لشراء النادي والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول بالنادي الاسماعيلي حقيقة وجود عرض لشراء النادي خلال الفترة المقبلة، حيث قال المصدر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" لم يتم تقديم أي عروض لمجلس إدارة الإسماعيلي في هذا الشأن، لم نناقش هذا الأمر ولا نعلم أي تفاصيل، واستمعنا للتصريحات التي أطلقها عبد المنعم عمارة مثل الجماهير".

وفي وقت سابق، أكد عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق أن الإسماعيلي تلقى عرضا ضخما من إحدى الشركات من منطقة الخليج العربي لشراء النادي منذ شهرين وخلال الأيام المقبلة سيحضر ممثلو الشركة لإتمام التعاقد مع محافظ الإسماعيلية ووزير الشباب والرياضة.

وقال عمارة في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحكو رياضة" عبر إذاعة الشباب والرياضة إنه تلقى العرض بنفسه منذ شهرين وقام بمخاطبة محافظ الإسماعيلية اللواء طيار أكرم جلال والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورحبا بالفكرة التي من شأنها حل كافة مشكلات الدراويش ، لافتا إلى أنه قد جمعته جلسة يوم الأحد مع المحافظ وعلي أبو جريشة ممثلا للإسماعيلي وتحدثوا هاتفيا مع الوزير لمناقشة عرض الشراء.



وأضاف: "اشترطت على الشركة الراغبة في شراء الإسماعيلي الحفاظ على اسم النادي وأن يكون لأبنائه نسبة في الإدارة."

وشدد عمارة على أنه من المقرر حضور ممثلي الشركة إلى الإسماعيلية يوم 27 نوفمبر الجاري لوضع الرتوش النهائية وإتمام الصفقة.